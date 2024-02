Marítimo vence FC Porto B

Um golo de Higor Platiny, logo aos 8 minutos, valeu a vitória ao Marítimo, na tarde deste sábado, por 1-0, na recepção ao FC Porto B.

Nos Barreiros, em jogo da 22.ª jornada da II Liga de futebol, os verde-rubros alcançaram, assim, a terceira vitória consecutiva no campeonato, subindo ao 3.º lugar, com 40 pontos, por troca com o Nacional, ainda que à condição, já que os alvinegros têm menos dois jogos, embora os mesmos 40 pontos.

O Marítimo jogou com menos a partir do minuto 56 por expulsão de Diogo Mendes, por acumulação de cartões amarelos.

O FC Porto B ainda pressionou na última meia hora de jogo, teve um golo invalidado, mas os verde-rubros acabaram por segurar mais estes três preciosos pontos.

Com estas três vitórias consecutivas no campeonato, os verde-rubros, treinados por Fábio Pereira, igualam a melhor sequência registada ainda na 1.ª volta, então com Tulipa no comando técnico. Curiosamente, essas três vitórias seguidas também foram diante de Benfica B, Paços de Ferreira e FC Porto B, tal como acontece agora, mas na 2.ª volta.

O Santa Clara lidera a II Liga com 46 pontos, enquanto o AVS é 2.º com 43, mas ambos com menos um jogo que o Marítimo.