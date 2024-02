Apresentação do Plano de Acção Climática do Funchal acontece na terça-feira

No próximo dia 20 de fevereiro, às 10 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, o Município do Funchal promove o Seminário de Lançamento do Plano de Acção Climática.

Neste seminário, que contará com a empresa de consultadoria, parceira importante na elaboração deste instrumento, será transmitido aos vários stakeholders locais a importância, objetivos e fases do Plano e a sua valiosa colaboração.

O Município do Funchal considera as alterações climáticas como um dos desafios mais importantes do século XXI. Nesse sentido, e considerando a “Lei de Bases do Clima”, que define as bases da política do clima, no que se configura como o momento oportuno para reforçar, atualizar e alavancar o trabalho municipal desenvolvido neste domínio, refere comunicado à imprensa.

“É fundamental determos um documento orientador para as políticas climáticas locais assegurando a sua coerência com os instrumentos de gestão territorial. Pretende-se assim conferir uma vantagem competitiva para promover a sustentabilidade e adaptabilidade do nosso território. Este é um desafio essencial para a dinâmica económica e social, que se quer continuar a imprimir ao nosso concelho.” Vereadora Nádia Coelho, que tem sob a sua alçada o dossier das Alterações Climáticas

Este evento contará com a presença de diversos actores locais, desde entidades públicas como privadas, num processo que se pretende participado e integrador, aponta Nádia Coelho, sublinhando “a grande importância dos agentes públicos e privados na contribuição efetiva para os objetivos deste plano, consubstanciando muitas das medidas definidas. Este caminho é longo e desafiante. Temos de reequacionar conceitos de eficiência, de novos padrões de serviços, de consumo e produção, bem como a interiorização de comportamentos mais sustentáveis.”

O Plano de Acção Climática do Município do Funchal traçará, além de um diagnóstico territorial atualizado em necessária articulação com os dados e práticas da Região, um quadro estratégico e operacional para um conjunto integrado de medidas e ações de mitigação/descarbonização e de adaptação às alterações climáticas a implementar no concelho, realçando que este é o primeiro município da região a avançar com um plano desta natureza.