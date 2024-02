Ana Sousa realça importância da amizade e do amor no combate à solidão dos idosos

Foi numa iniciativa promovida pelo Centro Comunitário Regional (CCR) em parceria com a Universidade Sénior que a secretária regional de Inclusão e Juventude apontou a amizade e o amor como "valores essenciais para uma vida feliz e saudável", dizendo mesmo que são importantes no combate à solidão entre a população com mais idade.

Ana Sousa, na ocasião, vincou a disponibilidade do Governo Regional para conitnuar a "apoiar a nossa população e as iniciativas que promovam o seu desenvolvimento e bem-estar".

O Centro Comunitário Regional, inaugurado a 21 de Junho de 2021, dá hoje apoio a mais de 800 utentes. Esta unidade funciona sobretudo como Centro de Dia, com actividades, desde aulas de dança, ginástica, aulas de línguas a passeios e actividades ao ar livre. O espaço que está sob a tutela da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais tem vindo a aumentar o número de utentes inscritos a cada ano.