Kiev reclama destruição de navio de guerra russo ao largo da Crimeia

As Forças Armadas da Ucrânia anunciarAm hoje a destruição de um navio de assalto anfíbio russo que navegava ao largo da Península da Crimeia, ocupada por Moscovo desde 2014.

"As Forças Armadas da Ucrânia, em colaboração com as unidades de informações militares (GRU), destruíram o grande navio de assalto anfíbio 'Kunikok", refere uma nota do Estado Maior ucraniano divulgada através das redes sociais.

A mesma nota acrescenta que os tripulantes do navio russo morreram.

Os Serviços de Informações Militares da Ucrânia afirmaram que a unidade de operações especiais "Grupo 13" afundou o "Kunikov" utilizando 'drones' marítimos Magura V5.

Trata-se da segunda vez em duas semanas que as forças ucranianas afirmam ter afundado um navio militar russo no Mar Negro.

Na semana passada, o GUR publicou imagens que mostravam 'drones' navais a atacar a corveta russa "Ivanovets", equipada com mísseis.

Moscovo não comentou o comunicado difundido hoje por Kiev afirmando apenas que as forças russas derrubaram seis 'drones' ucranianos sobre o Mar Negro durante a última noite.