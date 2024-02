IHM celebra Carnaval com 500 moradores dos Bairros Sociais

Entre os dias 9 e 16 de Fevereiro, a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, através dos seus Polos Comunitários, está a levar a cabo diversos eventos de Carnaval, que variam entre bailes, desfiles e festas temáticas.

A par destas celebrações nos bairros sociais, os moradores terão igualmente oportunidade de participar no Carnaval Trapalhão e no Carnaval Solidário, promovido pela Associação Garouta do Calhau, com trajes personalizados e elaborados pelos próprios utentes, subordinados ao tema 'Há Festa no Oceano'.

"A promoção de iniciativas de inclusão social, destinadas aos residentes nos conjuntos habitacionais sob gestão da IHM, tem-se revelado uma orientação estratégica e primordial desta Entidade Pública", refere a entidade pública empresarial, responsável pela habitação social na Madeira em comunicado de imprensa.

"O objectivo comum e subjacente a estas actividades de âmbito comunitário é promover momentos de salutar convívio entre os moradores dos vários bairros sociais, reforçando boas relações de vizinhança. Enquadrado neste propósito, surgem estes festejos de Carnaval, que têm como foco principal valorizar e estimular as tradições culturais, permitindo igualmente promover o convívio intergeracional entre os residentes nos conjuntos habitacionais", salienta a mesma nota.

A IHM indica ainda que, no total, estão envolvidos nestas iniciativas mais de 500 participantes, entre crianças, jovens, adultos e idosos.

De acordo com o presidente da IHM, João Pedro Sousa, “são através destes momentos mais informais e destas iniciativas de âmbito comunitário que tem sido possível fomentar importantes laços de solidariedade e interajuda entre os moradores dos bairros sociais”.