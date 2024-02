Repsol reforça aposta na mobilidade eléctrica com aquisição da portuguesa miio

A Repsol comprou uma participação maioritária na miio, empresa portuguesa fundada em 2019 e especializada em soluções de carregamento para veículos elétricos, anunciou hoje a fornecedora de energia.

Em comunicado, a Repsol -- que não divulgou o valor do negócio -- refere que esta aquisição se insere no compromisso da empresa com a transição energética, no âmbito dos objetivos estabelecidos no seu plano estratégico.

A miio integra desde julho de 2022 o portefólio da Portugal Ventures, sociedade de capital de risco que integra o grupo Banco Português de Fomento, e oferece soluções de carregamento para veículos elétricos, para consumidores finais e para empresas.

"Com o investimento nesta operação, a Repsol reforça a sua aposta na área da mobilidade elétrica, com a oferta de soluções inovadoras de carregamento para os usuários de veículos elétricos", refere a empresa, salientando que "esta aliança está alinhada com a estratégia da companhia multienergética, a primeira empresa do setor a estabelecer um objetivo de zero emissões líquidas, até 2050".