O deputado da IL vai votar contra o Orçamento Regional para 2025. Foi isso que Nuno Morna anunciou, logo no início da sua intervenção no encerramento do debate na generalidade.

O OR2025, diz, não traduz o que a IL defende para a economia, não reduz despesa pública e não reduz a carga fiscal sobre as empresas.

A IL, diz Nuno Morna, defendeu uma forte redução fiscal, menos dívida e menos peso do Estado.