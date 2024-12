"Isto ainda pode sobrar para mim", diz Nuno Morna

Nuno Morna começou por oferecer, a Miguel Albuquerque um livro da sua autoria 'Como Funciona o Socialismo'. Um e-book que, quando é aberto, tem várias páginas com a frase 'Não funciona'.

Sobre o orçamento, lembrou que leu todo o documento e que está na Assembleia para discutir.

Para o deputado da IL, "a principal razão de instabilidade é o Governo Regional". Mas não poupa os outros partidos da oposição.

Nuno Morna lamenta a "fraca figura" do PS, a recusa do JPP em liderar a oposição, o impedimento do CH "que é mandado por Lisboa", o CDS "que é... o CDs". "Isto ainda vai sobrar para mim", ironiza.

Nuno Morna considera que o orçamento não pode ter o seu voto favorável porque tem uma "política keynesiana", baseada no investimento público. Medidas que, diz, perpetuam "a pobreza" em manter um "exército de dependentes".