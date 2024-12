Nuno Morna vota contra Orçamento para 2025... "por enquanto"

À saída da reunião de negociação com o Governo Regional, que decorreu esta manhã no parlamento, Nuno Morna (Iniciativa Liberal) foi algo enigmático sobre o seu sentido de voto para a proposta de orçamento regional de 2025. Por um lado, sendo o seu partido liberal, "em princípio a decisão está tomada" e a vontade será de votar contra um orçamento com forte pendor público. Por outro lado, esta é uma posição que mantém "por enquanto", porque "há questões que estão para lá do orçamento e que têm que ser equacionadas", porque "tem a nítida sensação que os madeirenses não querem ir para eleições e não querem continuar neste clima de instabilidade".

"É uma coisa que nós temos que equacionar e pensar também. Nunca terá este orçamento, de maneira alguma, o nosso voto favorável", disse Nuno Morna, numa declaração em que deixou em aberto a possibilidade de se abster na votação da proposta orçamental . "Foi uma boa reunião. Conversámos sobre o Orçamento e o PIDDAR. Nós somos liberais. O Governo e o parttido que sustenta o Governo têm uma perspectiva mais keynesiana das questões que têm a ver com o Orçamento. Teria que mudar muita coisa para haver uma aproximação e um entendimento de que este é um orçamento bom. Nós temos uma leitura do que deve ser um orçamento completamente diferente daquilo que o Governo tem", descreveu o deputado liberal, que admitiu que não chegou a negociar medidas específicas com a representação do Governo Regional e do PSD, constituída por Jorge Carvalho, Rui Abreu e Jaime Filipe Ramos.