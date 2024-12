Início de nova semana com congestionamento habitual

Passam os dias, as semanas, os meses e, já se pode dizer, os anos e o local onde invariavelmente ocorrem congestionamentos durante as manhãs no trânsito é na zona da Cancela que, normalmente, ocorrem desde a subida do Caniço até ao nó de Pestana Júnior.

É assim esta manhã na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, que já cresceu até aos 4 km de extensão, mas tem tendência a diminuir na próxima hora.

Nos restantes eixos e estradas secundárias, há pouco ou nada a acrescentar além do pára-arranca nas zonas mais movimentadas.