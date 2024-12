Trânsito intenso causa congestionamento de quase 5 km

O trânsito intenso que se faz sentir a esta hora na Via Rápida, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar um congestionamento que se estnde por mais de 4,5 km de extensão, com tendência crescente.

Neste momento, há centenas de viaturas, pode-se calcular, a procurar chegar ao seu local de destino, mas que a partir da subida do Caniço apanham marcha lenta.

Há também alguns sinais de tráfego intenso a partir da subida de Santa Rita, na Via Rápida, mas no sentido oposto.

O piso ligeiramente molhado nalgumas zonas também não facilita, mas exige maiores cautelas aos condutores.