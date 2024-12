"Queria deixar um agradecimento ao nosso plantel, mas não posso"

Durante o discurso das celebrações do 114.º aniversário do Clube Desportivo Nacional, o presidente Rui Alves fez um discurso marcado por palavras de incentivo, mas também com um toque crítico à actual fase da equipa de futebol profissional, que ocupa a 15.ª posição da I Liga.

Perante todos os presentes no Jantar de Gala, que tem lugar no Casino Madeira, o dirigente alvinegro aproveitou a ocasião para cobrar mais empenho do plantel, que é orientando pelo treinador Tiago Margarido.