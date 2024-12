SESARAM passa a contar com nova ambulância para transportes não urgentes

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) passa a contar, a partir de agora, com uma nova ambulância para transporte não urgente de doentes. Até ao final do ano a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil conta entregar outras duas viaturas do género, num investimento global de 200 mil euros.

A viatura hoje formalmente entregue ao SESARAM é de nove lugares e está preparada para transportar pessoas em cadeira de rodas.

Com estas três novas viaturas passarão a ser 18 as ambulâncias destinadas a este serviço de transporte não urgente. Juntam-se a essas outras seis que estão em manutenção, que, diz Pedro Ramos, devem ficar prontas "rapidamente".

Para o governante, esta é uma forma de o Governo Regional "dar resposta a um sector que é extremamente intenso em termos de trabalho diário". Pedro Ramos apontava, aos jornalistas, o transporte de cerca de mil doentes por dia, representando custos na ordem dos quatro milhões de euros em 2023, valores que o secretário da Saúde prevê que aumentem este ano.

Sobre as reclamações quanto à espera por transporte por parte dos utentes, o governante reconheceu alguns constrangimentos, mas garante que "o SESARAM procura sempre resolver o problema de todos". Além disso, notou que não é possível transportar todos ao mesmo tempo e pediu desculpa aos doentes afectados.

Para 2025 Pedro Ramos prevê a aquisição de oito novas viaturas semelhantes à que hoje foi entregue.