Uso de cartões de crédito cresce entre consumidores portugueses

Os portugueses estão a recorrer cada vez mais ao crédito e os recentes dados divulgados pela ECPR 2024 – European Consumer Payment Report, desenvolvido pela Intrum, revelam que nos últimos seis anos (inquéritos realizados entre 2019 e 2024), este será aquele em que o 'cartão metálico' do dinheiro virtual a crédito mais será usado para as compras, nomeadamente na Black Friday, que se aproxima, bem como das compras de Natal. Uma época que "traz mais uma vez um risco acrescido de gastos excessivos, com a dependência de crédito a desempenhar um papel fundamental no aumento da vulnerabilidade financeira", dizem os autores.

Segundo o ECPR 2024 "o aumento da utilização de crédito para pagar contas está a aumentar entre os consumidores portugueses e europeus. O estudo revela que 37% dos consumidores europeus afirma que usou o cartão de crédito ou contraiu empréstimos nos últimos seis meses para cobrir despesas, o que representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Esta tendência, que se intensificou especialmente desde 2020, levanta preocupações sobre a saúde financeira dos lares e o impacto das promoções de fim de ano no orçamento familiar".

Aliás, "ao longo dos últimos seis anos, observou-se um crescimento contínuo na utilização de crédito para pagamento de contas. Em 2020, apenas 22% dos consumidores afirmava recorrer ao crédito para cobrir despesas, mas em 2024 este número subiu para 37%, um aumento de 68%", sinaliza. "O crescimento mais expressivo foi registado em 2024, com um aumento de 12 pontos percentuais, face a 2023, destacando um aumento da dependência do crédito como ferramenta de gestão financeira".

E, "em simultâneo, a proporção de consumidores que nunca usaram o crédito para pagar contas caiu de 75% em 2023 para 63% em 2024, sugerindo que cada vez mais pessoas estão a recorrer a esta prática devido às pressões económicas e ao aumento do custo de vida".

Já em Portugal, "observa-se um padrão semelhante ao da Europa quanto ao crescimento no uso de cartões de crédito em 2024, mas com um incremento mais acentuado em relação ao ano anterior", pois "após uma queda no uso de cartões de crédito entre 2019 e 2023, atingindo o ponto mais baixo de 19% no ano passado, a percentagem de consumidores portugueses que recorreu a cartões de crédito para pagar as suas contas disparou para 35% em 2024".

Em consequência, "a proporção de consumidores que nunca usaram cartões também caiu substancialmente, de 81% em 2023 para 65% em 2024. Estes resultados reflectem uma crescente aceitação social do cartão de crédito como ferramenta financeira e a necessidade de recursos adicionais face a desafios económicos globais e locais. Simultaneamente, a facilidade de acesso a cartões de crédito, que permitem adiar pagamentos e parcelar compras, torna-se especialmente atrativa em períodos de incertezas".

Nos últimos 6 meses, pediu dinheiro emprestado, além de uma hipoteca, ou usou cartão de crédito para pagar despesas?

O ECPR 2024 "revela, ainda, que o aumento do uso do cartão de crédito para cobrir despesas é mais visível junto das gerações mais jovens, nomeadamente entre os Millennials e a Geração Z, mostrando que estão a sentir mais pressão financeira do que as gerações anteriores. O estudo mostra que 44% dos Millennials e 37% da Geração Z utilizou crédito ou recorreu a empréstimos nos últimos seis meses para pagar contas, valores significativamente mais altos do que os observados entre as gerações mais velhas".

E esta "tendência sugere que, na Black Friday, os consumidores mais jovens podem estar mais propensos a fazer compras por impulso, aproveitando promoções, mas utilizando crédito, o que pode resultar em endividamento", advertem a Intrum. "Este comportamento tem como consequência as dificuldades financeiras que muitos jovens enfrentam, como o aumento do custo de vida e os desafios de salários mais baixos em início de carreira, obrigando-os a recorrer a crédito para cobrir as despesas do dia a dia".

"Os dados do ECPR 2024 refletem uma tendência clara: os consumidores, tanto em Portugal como na Europa, estão a recorrer mais ao cartão de crédito para pagarem as suas despesas. Este aumento na utilização de cartões de crédito, especialmente em 2024, demonstra a pressão crescente que as famílias enfrentam para equilibrar os seus orçamentos, num contexto económico desafiador. Em Portugal, o crescimento acentuado do uso do cartão de crédito evidencia como o recurso a estas ferramentas financeiras se tornou essencial para muitas pessoas, num cenário de inflação elevada e aumento do custo de vida. É crucial que tanto os consumidores quanto as instituições financeiras promovam uma utilização responsável do crédito, garantindo que este seja uma solução sustentável e não um fator de risco adicional". Luís Salvaterra, diretor-geral da Intrum Portugal

A Intrum reforça que "a Black Friday deve ser encarada como uma oportunidade para poupar de forma consciente e não como um incentivo ao consumo desenfreado. Com o uso responsável do crédito e a adoção de práticas de consumo consciente, é possível evitar o endividamento excessivo e garantir um futuro financeiro mais saudável", conclui.