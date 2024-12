Ponta do Sol recebeu hoje o Pai Natal

"Centenas de pessoas reuniram-se, na tarde deste sábado, dia 7 de Dezembro, no Adro da Igreja Matriz da Ponta do Sol, para assistir ao momento da chegada do Pai Natal. Um evento recheado de magia natalícia produzido pela Vanusca e Amigas da Pequenada", informa a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Município que "proporcionou a toda à população, nomeadamente às crianças, um espetáculo de magia, onde juntamente com a iluminação da vila natal e as músicas natalícias a soar pelas ruas da vila, o Pai Natal chegou ao centro da Vila Natal para conhecer todas as crianças e distribuir os seus presentes", acrescenta.

A presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, citada na nota, refere que "é uma enorme satisfação ver a alegria das nossas crianças e de todas as famílias do concelho, neste que é um dos principais, e dos mais especiais cartazes da nossa programação de Natal".

Após o espectáculo, "o Pai Natal recebeu as cartas, ofereceu uma lembrança e tirou uma fotografia com todas as crianças que subiram à sua cadeira".

Refira-se que esta iniciativa integra-se no "programa da Vila Natal promovido pelo Município, que se iniciou a 6 de Dezembro, e que engloba um vasto programa de animação que se estende até ao Cantar dos Reis, e conta com outras diversas atividades culturais", conclui a autarquia que insta os interessados a ficarem a par de todas as novidades através do site do 'Vila Natal 2024', onde pode "desfrutar das muitas surpresas preparadas para si, para que a visita à Vila da Ponta do Sol seja sempre uma experiência ímpar".