A Confraria Enogastronómica da Madeira promove, no próximo dia 7 de Dezembro, pelas 10 horas, a 'Função da morte do porco', no Restaurante 'As Vides', Estreito de Câmara de Lobos.

Posteriormente, será servido um almoço no Salão Paroquial da Igreja do Estreito de Câmara de Lobos.