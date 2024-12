Pai Natal chega hoje ao Anadia Shopping

Pelas 10h30 deste sábado, 7 de Dezembro, o Pai Natal chegará ao Anadia Shopping. O evento contará com surpresas especiais para as crianças.

O centro comercial Anadia Shopping, sob gestão da Widerproperty, preparou um programa especial recheado de magia, música e momentos inesquecíveis para esta quadra natalícia. O velhinho de barbas brancas e fato vermelho far-se-á acompanhar por uma animada Fanfarra de Gnomos.

O espírito natalício encontra-se presente durante todo o mês de Dezembro, com o Anadia Shopping todo decorado. O espírito será celebrado, ainda, com dois concertos especiais, às 17 horas, no dia 13 e 20 de Dezembro, do Duo Sara Borges e Duo Petra Gomes, respectivamente.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - A Associação do Caminho Real da Madeira reflecte o potencial económico, social e cultural das rotas pedestres. A IV Conferência do Caminho Real da Madeira - 'Caminhos de Futuro' é um evento que reúne pela primeira vez rotas de prestígio como os Caminhos de Santiago, os Caminhos de Fátima, os trilhos açorianos e os Romeiros de São Miguel. a conferência terá lugar no auditório do Museu da Casa da Luz;



Programa

09:00 - Receção

09:15 - Abertura

09:45 - Painel VALORIZAÇÃO

11:00 - Cofee Break

11:15 - Painel EXPERIÊNCIAS

12:30 - Encerramento

9h00 às 14h00 - I Edição do Funchal Educação 'Escola que temos Vs A Escola que queremos' no auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia;

10h00 - A Confraria Enogastronómica da Madeira promove a 'Função da morte do porco', no Restaurante 'As Vides', Estreito de Câmara de Lobos;

12h30 - AD Galomar - FC Porto,da Liga masculina, no Pavilhão do Caniço

15h00 -Cerimónia Bênção das Capas APEL, presidida pelo Bispo do Funchal, D.Nuno Brás na Igreja do Colégio

15h00 -São Roque - Sporting, da I Divisão Nacional de ténis de mesa masculino, no Pavilhão do São Roque;

15h00 às 22h00 - Essência do Vinho Madeira 2024;

15h30 - Gil Vicente - Nacional da I Liga no Estádio Cidade de Barcelos;

17h00 - Abertura oficial do presépio da AD Caramanchão;

17h00 - Marítimo - Nazaré D. Fuas da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo;

18h00 - Torneio Internacional da Madeira 2024 - Squash;

18h00 - Recital da Harpista Floraleda Sacchi no Teatro Baltazar Dias;

19h30 - XII Sopa da Esperança no Porto Santo;

20h00 - Noite do Mercado em Santa Cruz;

21h00 - 'Dul and Nouk White - Orgânico' no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

21h30 - Desfile de Moda - Jorge Luz Fashion Show 2024 no Hotel Meliã.

Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinala 69.º aniversário

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Dezembro, Dia Internacional da Aviação Civil e Dia de Timor-Leste:

1732 - Abre a Royal Opera House, em Covent Garden, Londres, a casa da ópera do compositor Handel.

1924 - Nasce, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Soares.

1965 - No decurso do Concílio Vaticano II, é aprovada a declaração sobre liberdade religiosa que põe termo ao litígio entre as igrejas católica e ortodoxa.

1974 - Entra em vigor o pagamento do 13.º mês aos pensionistas do Estado.

1980 - Reeleição de António dos Santos Ramalho Eanes para a Presidência da República Portuguesa.

1983 - Um Boeing 727, da Iberia, e um DC-9, da Aviaco, colidem no aeroporto de Madrid em Espanha. Morrem 99 pessoas.

2001 - São revelados documentos que denunciam a conivência dos Estados Unidos na invasão, pela Indonésia, de Timor-Leste em 1975, envolvendo o presidente Gerald Ford, o secretário de Estado Henry Kissinger e o líder de Jacarta, Suharto.

2004 -- É aprovado o novo Código da Estrada, que agrava as multas e as sanções por condução sob o efeito do álcool, excesso de velocidade, manobras perigosas e uso do telemóvel, entra em vigor a 1 de Janeiro de 2005.

2017 - Cristiano Ronaldo ganha pela quinta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o quarto troféu nos cinco anos.

2018 - O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira é condenado a seis anos e oito meses de prisão e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assina o decreto de demissão do Governo, que entra em vigor no dia seguinte, sexta-feira, momento a partir do qual o executivo fica a estar limitado a atos de gestão.

