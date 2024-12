Anadia Shopping com "música, magia e muitas surpresas" este Natal

O centro comercial Anadia Shopping, sob gestão da Widerproperty, convida toda a comunidade a celebrar o regresso do espírito natalício com um programa recheado de "magia, música e momentos inesquecíveis".

A começar, já no dia 7 de Dezembro, às 10h30, o Natal ganha vida neste espaço comercial com a chegada do Pai Natal, acompanhado por uma animada Fanfarra de Gnomos. "O evento contará com surpresas especiais para as crianças, garantindo uma manhã de puro divertimento", adianta a gerência.

No entanto, a animação não fica por aqui e está também previsto a realização de dois concertos do Duo Sara Borges e do Duo Petra Gomes, nos dias 13 e 20 de Dezembro, respectivamente, às 17 horas.

Ao longo de todo o mês de Dezembro, o Anadia Shopping também vai estar decorado com um ambiente natalício "que convida todos a viver a magia desta época especial".