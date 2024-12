Acenderam-se as luzes de Natal na Ponta do Sol

As luzes de Natal na Ponta do Sol acenderam-se esta sexta-feira, um momento que serviu para assinalar a abertura da 'Vila Natal 2024'. A 'inauguração' foi abrilhantada por um concerto de música tradicional e popular com os Seca Pipas.

São cerca de 200 mil luzes que transformam a Vila da Ponta do Sol num autêntico presépio vivo, convidando a uma visita, tanto por locais, como forasteiros.

Pelas ruas da vila, os enfeites e expositores com motivos natalícios revelam um pouco da história e tradições do concelho e da Região, numa explosão de cores que dá mais vida às noites desta quadra.

Para aprimorar o espírito de Natal, muitos são os presépios tradicionais que podem ser apreciados, uma aposta que o Município da Ponta do Sol tem promovido nas últimas edições deste evento.

A 'Vila Natal', que hoje 'abriu' as portas, pode ser visitada até 6 de Janeiro.

Pode ficar a par das novidades através do seguinte link.