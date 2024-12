Jardim apresentou livro de D. Teodoro de Faria dedicado às peregrinações

Foi apresentado, ontem, dia 6 de Dezembro, na Igreja do Colégio, o novo livro de D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal, intitulado 'Repouso de Deus em Jerusalém. Peregrinações e Migrações', publicado pela Lucerna editora.

O evento contou com a presença do Dr. Alberto João Jardim, que apresentou a obra e do editor Dr. Henrique Mota.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, cancelou a presença na sessão de apresentação da obra, fazendo-se representar pelo secretário regional Jorge Carvalho.