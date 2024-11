AFERAM apresentou o projecto 'Saber Fazer'

A Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira (AFERAM) apresentou o projecto Trajar Tradicional - Saber Fazer no auditório do Castanheiro Boutique Hotel. O objectivo do projecto é fomentar a qualidade do folclore, defendendo o património cultural por meio da recolha, preservação e divulgação dos usos e costumes etnográficos da Região.

Ricardo Caldeira, membro da AFERAM, destacou que o projecto visa promover o conhecimento prático sobre a produção das principais peças dos trajes tradicionais madeirenses, bem como das técnicas associadas.

“Os grupos precisam de saber como se produzem as peças, os tecidos e todas as técnicas envolvidas, pois é algo que se está a perder devido às condicionantes atuais. Algumas peças já nem se conseguem reproduzir,” afirmou.

Acrescentou que, para melhorar a qualidade do folclore regional e das apresentações dos grupos, é fundamental que eles dominem o processo de confecção, contribuindo para uma identidade mais autêntica e beneficiando a Madeira como um todo.

Até o momento, a AFERAM produziu seis vídeos pedagógicos, disponíveis 'on-line', onde artesãos ensinam como fazer as peças dos trajes. Na primeira fase, a meta é criar 12 vídeos. O projecto contou com a participação de mais de 60 elementos de diversos grupos de folclore da região e de artesãos, além da presença do director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, que louvou a importância da iniciativa e o trabalho desenvolvido pela AFERAM.