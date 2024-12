PS junta no sábado 2500 pessoas em jantar comemorativo do centenário de Soares

O PS junta sábado 2500 pessoas no jantar comemorativo do centenário de Mário Soares, em Lisboa, com intervenções do líder socialista, Pedro Nuno Santos, do histórico Manuel Alegre e da filha e neta do antigo Presidente da República.

Fonte oficial do partido adiantou à Lusa que o jantar, que terá lugar na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, conta entre as presenças com a do presidente do partido, Carlos César, e dos ex-líderes socialistas Eduardo Ferro Rodrigues e Vítor Constâncio.

Será ainda difundida uma mensagem do secretário-geral da ONU e antigo líder do PS, António Guterres.

Desde o palco vão discursar Pedro Nuno Santos, o histórico socialista Manuel Alegre e a filha e neta de Mário Soares, Isabel Soares e Lilah Soares, respetivamente.

Entre as cerca de 2500 pessoas que estarão presentes neste jantar promovido pelo PS para assinalar o centenário de Mário Soares, destaque ainda para fundadores do PS e convidados internacionais de vários países, nomeadamente da Internacional Socialista.

A mesma fonte adiantou à Lusa que na sala, em vez de as habituais bandeiras do PS, serão distribuídas bandeiras das várias campanhas de Mário Soares, sendo os diferentes materiais dessas campanhas que vão servir para decorar a sala.

Fotografias, em ponto grande, de vários momentos emblemáticos da vida do antigo Presidente da República também vão compor o cenário deste jantar.

Cada uma das pessoas presentes no jantar vai receber um poster alusivo ao centenário de Mário Soares.

Segundo as mensagens nas redes sociais do partido que divulgaram este jantar, a lotação era limitada e o custo por pessoa é de 10 euros.

Este jantar promovido pelo PS acontece horas depois da cerimónia evocativa da vida, ação e obra de Mário Soares, que decorrerá à tarde na Fundação Calouste Gulbenkian.

Nascido em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução de 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1986 e 1996.