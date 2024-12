A atleta madeirense, Maribel Sousa participa no torneio internacional 'Spanish U17 Internacional 2024', que se realiza em Blanca Dona, em Espanha, até ao dia 8 de Dezembro.

A jovem do do Clube Desportivo da Ribeira Brava entra em competição no dia de amanhã, estando agendado o encontro diante de Celeste Dalidet, da França, a partir das 9h20 (8h20 em Portugal).