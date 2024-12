Madeirense participa no VIII Torneio de karate de Alcoutim e Martinlongo

Decorreu este sábado, na cidade de Alcoutim, a 8.ª edição do Torneio de karate de Alcoutim e Martinlongo. O torneio contou, entre os 210 atletas presentes, com a presença do atleta madeirense Yuri Dias, no escalão de Iniciado.



Em nota enviada pela Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António (ASKKSA) é dado cona que o jovem "esteve muito bem, demonstrando consistência no seu desenvolvimento técnico e físico, tendo obtido, 2 resultados de destaque. Na vertente Kumite, subindo ao lugar mais alto, obtendo o 1.º lugar e na vertente Kata, perdendo apenas, com o atleta da “casa”, no acesso a Final, obtendo assim o 3.º lugar".