Homem apanhado a vender droga no Porto Santo

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no Porto Santo, na última quarta-feira, por tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, a detenção foi feita durante uma vigilância policial ao suspeito, tendo o mesmo sido apanhado em flagrante delito a vender droga a um consumidor na via pública, na vila.

Após revista de segurança ao detido foram apreendidas 6 doses individuais de haxixe e 30 euros em dinheiro, resultantes da transação efectuada.

“Uma vez que o suspeito é reincidente neste crime, com inquérito em curso de outra detenção efectuada pela PSP no mês de Setembro, foi realizada uma busca domiciliária na sua residência. Nesse local foi ainda possível apreender mais 69 doses individuais de haxixe, confirmando assim as suspeitas iniciais do crime de tráfico”, informou a polícia.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a apresentações diárias no posto policial.