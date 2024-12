Alunos do Conservatório representam a Madeira na Festa do Jazz 2024

Oito alunos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira marcará presença no Encontro Nacional de Escolas, integrado na 22.ª edição da Festa do Jazz 2024, "um dos mais prestigiados eventos nacionais dedicados" a este estilo musical, sendo que esta "participação especial" dos jovens estudantes de música do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, sob a orientação do professor e músico Francisco Andrade, acontecerá em Lisboa, amanhã e domingo, 7 e 8 de Dezembro de 2024. "Através desta participação, o Conservatório reafirma o seu compromisso com a formação de músicos de excelência e com a valorização do jazz enquanto forma de expressão artística", assinala a escola numa nota de imprensa.

Explicando, "a Festa do Jazz é o grande ponto de encontro do jazz em Portugal, realizando-se desde 2003 e reunindo diferentes públicos, artistas, agentes e estudantes deste género musical, de todo o país", sendo "mais do que um simples festival de música, para além de apresentar grandes nomes do jazz nacional e internacional, tem também uma abordagem profissionalizante com a realização do Encontro Nacional de Escolas (único no mundo) e a entrega de prémios anuais".

Ou seja, além da experiência, os alunos também terão oportunidade de concorrer pela sua qualidade musical. "As residências artísticas e masterclasses com convidados de renome internacional e a criação de redes formais e informais, fazem deste evento uma consciencialização constante nas questões da participação comunitária" e um bónus pela participação.

Assim, "nas tardes de 7 e 8 de Dezembro, entre as 15h00 e as 18h00, o Museu Nacional dos Coches acolherá o Encontro Nacional de Escolas, que culminará com a entrega de prémios e menções honrosas aos músicos participantes. O nosso Conservatório terá aqui a sua atuação, agendada para dia 8, pelas 16h30", especifica.

"Representando a qualidade e o talento cultivados no Conservatório da Madeira, participarão no evento os alunos Francisco Pereira e Hugo Santos (guitarra), Gustavo Pestana e Salvador França (bateria), Joana Pereira (saxofone), Paul Martin (trompete), Samanta Andrade (voz) e Laura Dilara (contrabaixo)", nomeia um grupo que "promete levar ao palco um espetáculo que reflete não apenas a dedicação individual de cada um, mas também o trabalho coletivo que caracteriza o ensino neste curso profissional", conclui.

A presença dos alunos neste evento não só oferece uma plataforma para apresentarem o seu talento, mas também uma oportunidade de crescimento artístico e intercâmbio cultural. Participar neste encontro nacional é uma experiência única para jovens músicos que estão a iniciar suas trajetórias profissionais, abrindo portas para novas aprendizagens e conexões. Esta participação reflete também a qualidade da classe docente deste curso, essencial para o desenvolvimento artístico e pessoal destes jovens.