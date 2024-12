Fábio Pereira e Maria Paixão distinguidos com o 'Prémio +Valor Madeira de 2024'

Fábio Pereira e Maria Paixão são os vencedores da 4.ª edição do 'Prémio +Valor Madeiro', atribuído pela Assembleia Legislativa da Madeira.

Fábio Dinis Silva Pereira, é Doutor em Engenharia Informática, na especialidade de Interacção Humano-Máquina, com o com o trabalho final de doutoramento intitulado 'Interfaces Tácteis Multi-utilizador para Promoção da Participação Social e Sentimento de Auto-eficácia na Reabilitação do membro Superior em AVC’s'

Por sua vez, Maria João Escórcio Paixão, é Doutora em Serviço Social, com o trabalho final de doutoramento intitulado 'O Apoio Social à Família com Idosos Dependentes: Limites e Potencialidades numa Perspectiva de Capital Social'.

Para a selecção dos trabalhos distinguidos, que coube a um júri, foi notado que os trabalhos seleccionados são os que melhor correspondem aos critérios estabelecidos para o 'Prémio +Valor Madeira', que assentam na qualidade, criatividade e inovação, em áreas que envolvam interesse para a Região Autónoma da Madeira e potencial aplicabilidade nesta, promovendo estratégias facilitadoras do desenvolvimento regional.

Na edição deste ano, não houve lugar à atribuição de menções honrosas.

O Júri foi constituído pelo Doutor Francisco Miguel Azinhais Abreu dos Santos, que presidiu, em representação da Assembleia Legislativa da Madeira, e os Professores Doutores Elsa Maria dos Santos Fernandes e António Manuel Martins de Almeida, indicados, respetivamente, pela Universidade da Madeira e pela Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira.

O Prémio corresponde ao montante de 5 mil euros, que na edição deste ano e pela primeira vez, será repartido pelos dois vencedores ex-aequo, a quem são também atribuídos certificados comprovativos das respetivas distinções.

O 'Prémio +Valor Madeira' foi instituído em Fevereiro do ano de 2021, pela Assembleia Legislativa da Madeira e possui carácter anual e tem como finalidade reconhecer o mérito de trabalhos realizados em contexto académico, ao nível de teses de doutoramento e de correspondentes trabalhos finais de mestrado, bem como, ainda, de artigos científicos publicados em revistas especializadas, que se distingam, designadamente, pela qualidade, criatividade e inovação, em áreas que envolvam interesse para a Região Autónoma da Madeira e potencial aplicabilidade nesta.