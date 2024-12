Polícia Florestal apreendeu retroescavadora e camião no Paul do Mar

Uma empresa que estava a extrair pedra e a abrir um caminho ilegal na área do Parque Natural da Madeira, na freguesia do Paul do Mar, na Calheta, foi hoje identificada pela Polícia Florestal.

Além disso, a polícia apreendeu também uma máquina retroescavadora e uma viatura pesada.

O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais.