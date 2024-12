Conselheiro das comunidades madeirenses de Jersey lamenta a morte do Monsenhor Nicholas France

O conselheiro das Comunidades madeirenses nas Ilhas do Canal, João Carlos Nunes, lamenta a morte do Monsenhor Nicholas France, que esteve à frente da comunidade católica cerca de duas décadas.

Comunidade madeirense em Jersey lamenta morte de monsenhor Nicholas France A comunidade madeirense em Jersey está de luto pela morte de monsenhor Cânon Nicholas France, o antigo pároco da paróquia de São Tomás, na capital de Jersey, que ajudou os emigrantes e a ilha da Madeira em diversas situações por cerca de duas décadas até à sua aposentação, em 2018.

A comunidade madeirense está muito grata ao Monsenhor pois ajudou muitos emigrantes madeirenses e apoiou várias causas na Madeira. Um delas foi angariação de fundos para ajudar as famílias lesadas no 20 de Fevereiro.

“As pessoas não imagino o dinheiro que ele conseguiu arranjar juntamente com a comunidade” disse o conselheiro.

Por outro lado, aqui em Jersey ajudou a comunidade na aprendizagem do ensino da língua inglesa, incentivou o Grupo de Folclore Madeirense, começou com as missas celebradas em português e o apoio aos mais cadenciados entre tantas outras coisas que fez.

Recordo ainda a quando do 20 de fevereiro ajuntou a reabilitar o antigo Centro Saúde da Ribeira Brava que na altura acolheu 15 idosos.

A Madeira e os emigrantes madeirenses devem estar gratos pelo trabalho pastoral, social e cultural desenvolvido pelo pare Nicholas France como é conhecido, explicou Joao Carlos Nunes.

“Eu próprio convivi com ele e colaborei sustente quase duas décadas que esteve em Jersey, aproveito para interessar à família do padre Nicholas os sentimos de pesar,” concluiu .