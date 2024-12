IASAÚDE oficializa reforço da comparticipação das consultas médicas

"O reembolso das despesas dos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SRS-Madeira) relativo às consultas médicas será reforçado pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM)", informa esta instituição, que recorda que o valor de 60 euros (antes 55 euros) entrou em vigor no primeiro dia de Dezembro de 2024.

E explica: "A atualização dos escalões de comparticipação da Tabela de Reembolsos do SRS-Madeira entrou em vigor no dia 1 de Dezembro, na sequência da alteração do valor máximo das consultas médicas no sector privado, efectuadas no âmbito da Convenção n.º 1/2020, celebrada entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos. Esse valor está agora fixado nos 60€, representando um aumento de 5€, o qual será integralmente assumido pelo IASAÚDE, IP-RAM."

Assim, "neste contexto, o valor da comparticipação das consultas médicas sofrerá um aumento, através do reembolso, passando de 8,25€ para 13,25€. De igual forma, os utentes detentores do Cartão de Reembolso Especial também vão beneficiar deste reforço da comparticipação, passando a receber 26,63€ no Escalão A e 27,50€ no Escalão B", acrescenta.

Citando a presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Rubina Silva, a nota diz que esta "lembra que o valor das consultas médicas não era alterado há vários anos, sendo esta atualização fruto do diálogo profícuo que tem existido entre instituições, nomeadamente entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos. Nesta negociação, realçou, houve a preocupação de ir ao encontro das expetativas dos profissionais, mas também, e sobretudo, da salvaguarda dos interesses dos utentes do SRS-Madeira, reduzindo o impacto dessa atualização junto dos mesmos", salienta.

Actualmente, conclui, o SRS-Madeira "conta, aproximadamente, com 680 Médicos Convencionados nas mais diversas especialidades médicas, sendo a Medicina Geral e Familiar a que reúne o maior número de médicos aderentes".