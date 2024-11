Saiba quanto é que vai receber por cada consulta com a nova actualização de preços

O valor máximo do preço das consultas médicas vai sofrer uma actualização já a partir do dia 1 de Dezembro de 2024.

Tal como já foi noticiado, a Convenção celebrada entre a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos determina que a partir do próximo domingo as consultas passem a custar 60 euros, sendo que em 2025 passam a 65 euros e 2026 terão um custo de 70 euros. Valores que produzem efeitos a partir de 1 de Dezembro de cada ano correspondente.

Uma medida que representa um investimento de quase dois milhões de euros por parte do Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), nos próximos três anos.

Mas face aos novos valores das consultas médicas, urge proceder à actualização dos escalões de comparticipação da Tabela de Reembolsos do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, no preço dessas consultas. Fique a saber quanto irá receber com as novas actualizações de preços, de acordo a portaria publicada no JORAM.

De acordo com o Jornal Oficial, a comparticipação no preço das consultas no âmbito da Tabela de Reembolsos do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SRS-Madeira) é fixado de acordo com os seguintes escalões:

Escalão A - Para pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos do imposto sobre o rendimento das pensões singulares (IRS) recebem em 2024 o valor de 27,50 euros; em 2025 um valor de 30,00 euros e em 2026 um valor de 32,50 euros.

Escalão B - Para os beneficiários SRS-Madeira que aufiram rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos de IRS recebem um valor de 25,63 euros em 2024, de 28,13 euros em 2025 e de 30,63 em 2026.

Escalão C - Para todos os beneficiários SRS-Madeira que não se encontrem nas condições referidas nas alíneas a) e b) recebem no ano de 2024 um valor de 13,25, em 2025 de 15,75 euros e em 2026 um valor de 18,25.