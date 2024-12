Funchal avança com figura do médico veterinário

Foi publicado hoje o anúncio relativo à abertura do concurso público para o preenchimento de um posto de trabalho para um médico veterinário (técnico superior) para a Câmara Municipal do Funchal, um contrato por tempo indeterminado que é a concretização de mais um passo rumo à criação da figura do médico veterinário municipal.

A presidente do Município já havia anunciado esta intenção, mas a concretização obrigava a algumas alterações, nomeadamente em termos de orgânica, tendo a Câmara assegurado na mesma, até agora, o apoio aos animais do concelho através da contratação de um veterinário e de serviços externos. No entanto, são diferentes as competências da figura do médico veterinário municipal, são muito mais abrangentes.

“Neste momento temos um veterinário que trabalha no Município, mas passará a ser o veterinário municipal, investido com outros poderes”, afirmou em Abril deste ano a presidente da Câmara, Cristina Pedra.

O concurso, inicialmente anunciado para Outubro, foi agora publicado. Está aberto por um prazo de dez dias úteis a contar da publicação integral do respectivo aviso na Bolsa de Emprego Público. Este cargo prevê, entre outras coisas, o apoio às decisões nesta área, a monitorização das populações de animais errantes; a realização de vistorias ao domicílio no âmbito da higiene habitacional e bem-estar animal de animais de companhia; o apoio à adopção, a realização de campanhas de vacinação, a notificação de doenças de declaração obrigatória e a adopção de medidas de controlo, por exemplo, em colaboração com as autoridades regionais nestas matérias. Nos casos de licenciamentos, quando solicitado, nomeadamente na inspeção higienossanitária e controlo higienossanitário das instalações para alojamento de animais, o médico veterinário também dá o seu parecer.