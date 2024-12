Levada do Rei encerrada devido a derrocada

O percurso pedestre classificado da Levada do Rei (PR 18), em São Jorge, encontra-se intransitável devido a uma derrocada, tendo, à conta disso, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) procedido ao encerramento do trilho.

Este é um dos sete percursos que neste momento obrigam ao pagamento de uma taxa de resíduos, no valor de três euros, a todos os residentes.

E se por um lado a Levada do Rei foi encerrada, por outro o trilho ao longo da Levada do Furado (PR10), que permite ligar o Ribeiro Frio à Portela, já reabriu no seu trajecto original.

De acordo com o IFCN, manter-se-á operacional o trajecto alternativo que havia sido criado a partir do ponto quilométrico PK 7+200 (a contar desde o início, no Ribeiro Frio), que se desenvolve ao longo de uma antiga vereda até ao Pico do Suna e posteriormente por um caminho florestal até voltar a encontrar a levada, no sítio dos Lamaceiros.

Este percurso classificado sofreu uma derrocada de grandes dimensões no passado mês de Março, obrigado a uma intervenção de fundo na zona por parte da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), orçada em 51 mil euros. Esta era uma das oito levadas que integravam a candidatura, que entretanto foi ‘retirada’, das Levadas da Madeira a Património Mundial.