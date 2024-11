Saiba como fazer uma levada em segurança na Madeira

As levadas da Madeira têm sido cada vez mais procuradas pelos turistas que nos visitam. Mas por vezes a falta de vestuário apropriado ou a falta de informação sobre os percursos têm provocado acidentes, muitas vezes graves ou até mortais.

Em primeiro lugar, é preciso ter em conta a escolha das levadas para o seu nível de experiência e estado físico, pois a maioria dos passeios envolve variadas descidas e subidas, algumas circulares, outras lineares.

Mas este não é o único cuidado a ter...

O site do Governo Regional dá várias dicas para fazer uma caminhada em segurança, a começar pelo vestuário adequado: deve levar um saco/mochila com impermeável, chapéu, luvas, roupa suplementar, apito, comida e bebida, o mapa com relevo e bússola. Nalguns passeios será necessário uma lanterna porque algumas levadas atravessam túneis. Também convém levar protecção solar em caso de estar sol.

É essencial que as botas de montanha possam ser usadas para todo o tipo de passeios. Os guias têm o direito de recusar, em qualquer passeio, pessoas cuja indumentária não seja adequada à situação. Algumas veredas podem estar repletas e/ou são ladeadas de arbustos e silvas.

E atenção: as crianças devem ser acompanhadas por um adulto em todos os passeios.

Outra das principais regras é manter-se dentro do trilho para não correr o risco de se perder e de cair.

Além disso, deve evitar ruídos e atitudes que perturbem o meio ambiente, não deve recolher nem danificar as plantas, não perturbar os animais, não abandonar lixo no chão, não fazer lume, não destruir ou modificar a sinalética e, se é fumador, não deitar as beatas no chão, explica o VisiMadeira.