Escola da Levada acolhe Workshop Defesa Pessoal Feminina

Em reconhecimento do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal realiza um workshop gratuito de Autodefesa Feminina, na Escola da Levada, no próximo dia 30 de Novembro, das 10 às 12 horas.

De acordo com a Federação, estes workshops que se realizam em diversos locais do país, destinam-se a capacitar as senhoras com competências essenciais de autodefesa, dotando-as de ferramentas práticas e estratégias para responder a situações perigosas.

Desta forma, os participantes vão ter oportunidade de aborda técnicas fundamentais de autodefesa, enraizadas no Ju-Jitsu, para ajudar as senhoras a desenvolverem confiança e consciência no seu dia-a-dia. "As participantes obterão insights sobre como lidar com diversas ameaças e desenvolver resiliência mental, capacitando e aumentando, a sensibilização para a prevenção da violência, promovendo ao mesmo tempo um sentido de comunidade e solidariedade", explica.



Apesar de ser gratuito para as senhoras, os homens que queiram participar têm de pagar a inscrição no valor de 8 euros.

Para mais informações pode contactar a organização através do e-mail: [email protected]