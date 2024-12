Alunos da pré e do 1.º Ciclo vão à HBG ver o espectáculo 'SOS Natal'

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direção Regional de Educação, apresenta o espetáculo de Natal "SOS Natal", uma história infantil protagonizada pela Equipa de Animação da DSEA, destinada às crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e que terá lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, nos dias 4 e 5 de Dezembro.

As cinco sessões decorrerão às 11h15 e 15h00 no primeiro dia, hoje, e às 10h00, 11h15 e 15h00 no segundo dia, amanhã. As reservas ainda podem ser efetuadas através do telefone +351 291 145 756, de acordo com nota enviada esta manhã pela SRECT.

"Criada em Outubro de 1986, a Equipa de Animação (EA) é composta por professores e educadores de infância. Desde a sua criação, a equipa dedica-se a criar, elaborar e adaptar histórias, assim como a idealizar e confeccionar os adereços, cenários e guarda-roupa associados às suas produções", informa. "A principal missão da EA é levar animações às escolas de educação pré-escolar e jardins-de-infância da Região Autónoma da Madeira, com um enfoque nas áreas da expressão musical e dramática. Estas animações visam servir de ponto de partida para um trabalho interdisciplinar, proporcionando experiências artísticas significativas", conta ainda.

Quanto à história do "SOS Natal", conta-se que "na casa do André, fazem-se os últimos preparativos para a festa do Natal. É uma grande alegria para toda a família. Todavia, há quem esteja alheio a toda esta felicidade: são os brinquedos do André... sentem-se esquecidos, pois este já não brinca com eles como era habitual. Agora, o seu brinquedo preferido é um grande computador... decididos a recuperarem o tempo perdido, os brinquedos vão unir-se e fazer com que os torne, novamente, parte das suas brincadeiras. Neste processo, vão ter uma ajuda de alguém especial. Quem será? Quem quiser descobrir, venha 'viver' esta história, pois o espírito de Natal é, sem dúvida, viver em harmonia e partilhar a alegria com quem nos rodeia".