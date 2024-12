9.º concurso 'Reutilizar no Natal' com inscrições até 27 de Dezembro

A Câmara Municipal do Funchal volta a promover o concurso ' Reutilizar no Natal', através do Departamento de Ambiente. As inscrições decorrem até 27 de Dezembro.

O objectivo passa por consciencializar a população em geral para a importância da reutilização dos resíduos, apelando à criatividade de todos os participantes durante esta época festiva.

Por isso, pode enviar 4 fotos de uma decoração natalícia criada a partir de resíduos, juntamente com a identificação dos materiais utilizados.

Há um prémio individual de viagem para o Porto Santo e estadia de 2 noites no Hotel Praia Dourada, para duas pessoas.

Já o prémio colectivo é um cheque-prenda no valor de 150 euros.

No ano passado este concurso contou com mais de uma trintena de candidaturas que originaram 5.626 reacções on-line, tendo os prémios, nas duas categorias existentes, Individual e Colectiva, sido entregues no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal com a presença da vereadora Nádia Coelho, que detém, entre outros, o pelouro do Ambiente.