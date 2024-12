Disponibilizado novo sensor de glicémia por constrangimentos no abastecimento

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) divulgou na terça-feira que será disponibilizado um novo dispositivo sensor de glicémia depois de constrangimentos reportados por farmácias e doentes no abastecimento de sensores Freestyle Libre 2.

Em comunicado, o Infarmed explicou que "o abastecimento de sensores Freestyle Libre 2 tem conhecido nos últimos dias, constrangimentos reportados por algumas farmácias e doentes".

E acrescentou que tem vindo "a monitorizar o abastecimento destes sensores junto das farmácias, o que tem contribuído para a mitigação de situações pontuais de escassez".

"Tendo em conta a existência daquelas dificuldades e o consequente atraso na disponibilização do referido dispositivo, o INFARMED, I.P. informa que será disponibilizado a partir da corrente semana um novo dispositivo designado Freestyle Libre 2 Plus", pode ler-se no comunicado.

"Este novo dispositivo em tudo é idêntico ao anterior, dispondo do mesmo preço e comparticipação", acrescentou.