Confirmado novo concurso público de 6M€ para comprar equipamento não tripulado

O Conselho de Governo aprovou, hoje, a despesa no valor de 6 milhões de euros, no seguimento de um concurso público para aquisição de dois veículos autónomos subaquáticos não tripulados (AUV de 1000M e AUV de 6000M) equipados com sensores científicos. A finalidade dos mesmos é recolha sistemática de dados na Zona Económica Exclusiva da Região.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, os investimentos têm vindo a sofrer revésses.

Na reunião, o executivo autorizou ainda a venda, por ajuste direto, de um prédio rústico localizado no concelho de Machico, pelo montante de 12 mil euros, bem como a venda de um prédio rústico, em Santa Catarina, Santa Cruz, por 835 euros.

A Associação Regional de Canoagem da Madeira vai receber um apoio de 60 mil euros, referente ao ICF Canoe Ocean Racing World Championship, a Taça de Portugal de Canoagem de Mar e o Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, que tiveram lugar na Região, entre os dias 1 e 6 de Outubro.

Já a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) vai receber 2.750.000 euros, "tendo em vista a definição do processo de cooperação financeira entre as partes para a execução das atividades relacionadas com a prática e formação musical".

Outras decisões:

- Autorizar a posse administrativa das parcelas necessárias à obra “Nova Ligação Quebradas/Amparo – 1.ª Fase - Túneis”, atendendo ao interesse e utilidade pública da empreitada, bem como à necessidade de assegurar a execução imediata e ininterrupta da empreitada já contratada.

- Autorizar a posse administrativa de parcela de terreno necessária à obra de “Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada”, atendendo ao interesse e utilidade pública da empreitada, bem como a necessidade de assegurar a execução imediata e ininterrupta da empreitada já contratada.

- Declarar de utilidade pública a expropriação de bem imóvel, suas benfeitorias e todos os direitos e ónus a ele inerentes e/ou relativos (usufrutos, servidões e serventias, colonias, arrendamentos, acessões, regalias, águas, pertences e acessórios, prejuízos emergentes da cessação de atividade e todos e quaisquer outros sem reserva alguma), necessários à execução da obra de “Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos – Reservatório para a rede de combate a incêndio”.

- Declarar de utilidade pública a expropriação de bens imóveis, suas benfeitorias e todos os direitos e ónus a ele inerentes e/ou relativos (usufrutos, servidões e serventias, colonias, arrendamentos, acessões, regalias, águas, pertences e acessórios, prejuízos emergentes da cessação de atividade e todos e quaisquer outros sem reserva alguma), pelos mesmos serem necessários à execução da obra de “Estrada do Lombo Chão – Curral das Freiras”.

- Aprovar a orgânica da Direção Regional de Administração Escolar.