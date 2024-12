Novo Centro Social da Calheta abre em Janeiro

A Câmara Municipal da Calheta celebrou esta terça-feira um contrato-programa com a paróquia de São Francisco Xavier, que permitirá a instalação do novo Centro Social da Calheta naquele local. O acordo, assinado precisamente na data em que se assinala o dia de São Francisco Xavier, marca um importante passo na ampliação da rede de apoio social do concelho que passa a contar, agora, com 10 centros sociais.

Em nota à imprensa, Carlos Teles, presidente da Câmara da Calheta, destacou a relevância desta parceria, afirmando que "estamos perante a concretização de mais um compromisso que tínhamos assumido para este mandato" e enalteceu a colaboração com a paróquia, dirigida pelo Padre Silvano Gonçalves, evidenciando a “importância das parcerias entre entidades civis e religiosas na resposta às necessidades da população”.

O autarca considerou que o projeto irá proporcionar um espaço de convivência e apoio para a população local, especialmente para os mais vulneráveis.

O Centro Social da Calheta abrirá portas em Janeiro, pelo que brevemente serão abertas as inscrições para os utentes interessados em beneficiar das valências que o centro oferecerá.

O novo espaço pretende dinamizar atividades de apoio social, promoção de bem-estar e inclusão, fortalecendo os laços comunitários entre a população desta freguesia, refere ainda o Município.