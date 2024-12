‘Transportes Colectivos Rodoviários’ e ACIF não chegam a acordo

Decorreu ontem a 2.ª reunião formal com a ACIF para a construção de um novo CCT para o sector dos Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros, reunião essa que contou com a presença do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores - SNMOT e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Madeira - STRAMM.

Numa nota enviada a imprensa, o SNMOT fez saber que interpelou a ACIF por variadíssimas vezes, no sentido de saber qual a proposta que tinha para apresentar – ainda que inicial – para efeitos de actualização salarial, ao que a ACIF se escusou a fazê-lo.

“O SNMOT perguntou ainda à ACIF de que forma estaria disponível para proceder às actualizações salariais, se pretendia apresentar uma proposta nominal ou percentual para esse efeito. Nem a isto a ACIF conseguiu responder. O SNMOT também perguntou à ACIF se as rubricas de expressão pecuniária estavam ou não indexadas à Tabela Salarial. Tendo a ACIF respondido de forma errática”, refere.

Dada a ausência de resposta, o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores disse concluir que a ACIF não sabe qual o impacto na massa salarial da sua própria proposta e também não conseguiu dizer qual o impacto na massa salarial das propostas então apresentadas pelos Sindicatos.

“Ou seja, deu a entender que não estava preparada para essa reunião”, uma vez que deveria de ter apresentado aos Trabalhadores um valor inicial de actualizações salariais para 2025, para compensar a pedra do poder de compra pelas ausências de actualizações salariais nos últimos anos.

Face a tudo isto, o SNMOT lembra que caso a ACIF não envie aos Sindicatos (SNMOT e STRAMM) dentro de 15 dias uma proposta de datas para a realização da próxima reunião e caso não exista qualquer proposta considerada como positiva nas negociações, os Trabalhadores irão ser chamados (mais uma vez) a se pronunciarem.