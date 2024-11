ACIF participou em evento de disseminação do projecto 'Atlantic Innoblue Communities'

Dois jovens e um 'stakeholder' foram os representante da ACIF no encontro de disseminação do projecto Atlantic Innoblue Communities (ATLIC), um evento que decorreu entre os dias 26 e 27 de Novembro, em Arcos de Valdevez. No total, mais de 100 participantes de Portugal, Espanha, França e Irlanda, incluindo 65 jovens, foram conhecer o projecto co-financiado pela União Europeia.

"Este encontro focou-se no impacto da Economia Azul nas comunidades rurais atlânticas, promovendo novas oportunidades para os jovens, sendo dinamizado através de Conferências sobre sustentabilidade e inovação, Workshops práticos para jovens e Mesas redondas sobre desenvolvimento sustentável", explica nota à imprensa.

Cerca de 30 jovens apresentaram projetos relacionados com Economia Azul, nomeadamente nas áreas da energia marítima renovável; da pesca sustentável; turismo costeiro responsável; inovação na aquicultura; tradições marítimas locais; educação e consciencialização oceânica.

"O evento não só permitiu que os participantes aprofundassem conhecimento sobre estes projetos, mas também facilitou o intercâmbio de ideias e a ligação em rede entre especialistas, pesquisadores e partes interessadas de toda a região atlântica", considera.

Explica ainda que "o objectivo geral do Projecto ATLIC é construir uma Comunidade Azul de Inovação Atlântica piloto baseada em laboratórios de inovação abertos, transferência de conhecimento e capacitação, e redes de apoio para desenvolver soluções de mercado para desafios comuns enfrentados na Região. A abordagem do projeto baseia-se no modelo de quatro hélices, reunindo jovens, académicos, PME, instituições públicas e privadas e promovendo o seu envolvimento ativo na comunidade".