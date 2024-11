Governo estuda via rápida para transportes colectivos na A5

O Governo terá de estudar a criação de uma via rápida para transportes coletivos na A5, após uma proposta do PAN nesse sentido ter sido aprovada hoje na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

A proposta do PAN foi aprovada com os votos contra do Chega, PCP e IL e abstenção do PSD e CDS-PP e dita que, em 2025, "o Governo leva a cabo os estudos e diligências necessárias à criação de uma via rápida destinada a transportes coletivos sobre a A5, em articulação com a empresa concessionária desta Auto-Estrada, a Infraestruturas de Portugal, S. A., e os municípios de Cascais, de Oeiras e de Lisboa".

Na nota justificativa inscrita na proposta, o PAN diz que "a criação desta via rápida reúne há alguns anos o consenso" daqueles municípios".

"Existe inclusivamente um estudo encomendado pelo município de Cascais à consultora em sistemas de transporte TIS, que analisou três soluções possíveis: uma linha Bus Rapid Transit entre Cascais e Lisboa, pela A5, que terminaria no terminal de transportes de Sete Rios; uma linha pela A5, CRIL e 2ª Circular, que terminaria na Gare do Oriente; ou uma linha de train-tram para converter a Linha de Cascais num sistema ferroviário ligeiro, mais próximo de um metro", acrescentou.

Foi também aprovada uma proposta do BE, com a abstenção do Chega, CDS-PP, IL, PSD e PS, que determina que o Governo dará início em 2025 às "ações necessárias para assegurar" a conclusão da construção dos troços em falta do Itinerário Complementar (IC) 3 e a construção de uma nova travessia do rio Tejo, entre a Chamusca e a Golegã.