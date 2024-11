90% dos passageiros de cruzeiros que chegam à Madeira são europeus

Entre Janeiro e Setembro, o Porto do Funchal recebeu 383.928 passageiros em trânsito, a larga maioria (90,1%) dos quais constituída por europeus, informou hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

As nacionalidades predominantes foram a britânica (44,6% do total; +23,5% que no mesmo período de 2023) e a alemã (37,0%; +0,6%).

Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (8,8% do total) decresceram 24,6% face ao mesmo período de 2023. As nacionalidades que mais contribuíram para esta quebra foram a norte-americana (6,9% do total; -1,4% que no mesmo período de 2023), a canadiana (1,4%; -16,4%) e a brasileira (0,3%; -89,5%)." DREM

Ainda no domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, nos primeiros nove meses de 2024, 161 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM (menos 7 que no mesmo período do ano passado).

Apesar do número de escalas ser menor do que no ano anterior, o número de passageiros em trânsito (386.057) aumentou face ao mesmo período de 2023 (+5,3%).