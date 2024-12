Se a oposição derrubar o governo só há uma solução: novas eleições

O presidente do Governo Regional e do PSD/M fez questão de hoje “deixar muito claro, para não haver qualquer equívoco” que não se pode “transformar as questões simples em questões complexas”. Isto para salientar que o seu Governo foi eleito pelo povo madeirense há menos de sete meses e concluir que “se a oposição por motivos fúteis quer deitar o governo abaixo, só há uma solução e essa solução nós assumimos integralmente: é devolver a voz (voto) ao povo madeirense e irmos outra vez a votos”.

Garante que se tal vier a acontecer será novamente o candidato a presidente do Governo pelo PSD/M.

“Claro! Eu dou a cara. Eu fui eleito em [20]23, em Setembro, e este governo foi eleito em Maio”, alega.

Miguel Albuquerque rejeita sequer poder vir a ser confrontado com concorrência interna, ao apontar que “as eleições internas já aconteceram em Março”.

Apenas reclama que “o PSD tem que ganhar as eleições”, caso haja novamente Regionais antecipadas.

Já quando questionado se reúne as condições para continuar a liderar o Governo Regional, a resposta foi pronta: “Claro, quem é que vai ser? Estou eleito pelo partido para ser”, atirou.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à empresa GoClick, Lda., localizada na zona do Amparo, freguesia de São Martinho, Funchal.