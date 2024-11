IL critica incoerência da oposição

A Iniciativa Liberal Madeira manifestou-se contra a posição tomada pelo PS, Chega e PAN, partidos com representação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que, juntamente com o BE, PCP e Livre, "impediram a prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira até 2030", conforme proposto pela IL, ou até 2033, conforme sugerido pela AD.

Em nota emitida, a Iniciativa Liberal Madeira afirma que "o PS recusou expressamente qualquer prorrogação dos benefícios fiscais, o PAN votou contra todas as propostas relativas à Zona Franca e o Chega absteve-se em todas as votações", uma posição que, segundo a IL, demonstra "uma total indiferença quanto ao futuro da Zona Franca", inviabilizando, assim, as propostas apresentadas tanto pela IL como pela AD.

Com a expiração dos actuais benefícios fiscais a 31 de Dezembro de 2028, a IL Madeira alerta que a recusa em prorrogar esse prazo "prejudica gravemente" a Zona Franca e a Região Autónoma da Madeira, justificando que tal "desincentiva a instalação de novas empresas até que um novo regime de benefícios fiscais seja aprovado".

Em declarações sobre o assunto, Gonçalo Maia Camelo, coordenador da IL Madeira, culpabiliza o PS, o Chega e o PAN de serem "responsáveis pela perda de receita fiscal e de oportunidades de criação de postos de trabalho a que, infelizmente, vamos assistir a partir de 2025".

A Iniciativa Liberal Madeira acusa os partidos da oposição de se apresentarem como defensores da Zona Franca, mas de não manterem a mesma postura na Assembleia da República, acusando-os de falta de coerência, especialmente no contexto das campanhas eleitorais, onde costumam defender a Zona Franca da Madeira de forma intransigente, mas na prática impedem a sua continuidade.