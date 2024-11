PS quer ganhar próximas eleições autárquicas nos Açores

O líder do PS/Açores disse hoje que o partido quer ter uma "boa votação" e ganhar as próximas eleições autárquicas, prevendo que as candidaturas às Câmaras Municipais fiquem todas definidas no mês de janeiro.

"O objetivo do ponto de vista das [eleições] autárquicas é, naturalmente, o PS ter uma boa votação, ganhar as eleições autárquicas", disse hoje Francisco César aos jornalistas no final de uma reunião da Comissão Regional do partido, que decorreu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Segundo o líder socialista nos Açores, o trabalho que está a ser feito em relação às eleições autárquicas do próximo ano "já está bastante adiantado" e "está a ser feito com base naquilo que tem a ver com as competências de cada órgão do PS".

"Nós estamos a ouvir as estruturas, as estruturas estão a fazer auscultação, nalguns casos já têm candidato proposto, irão fazer essas propostas às estruturas de ilha e as estruturas de ilha, no seu tempo, irão fazer chegar essas candidaturas aos órgãos regionais que irão fazer essa apreciação", explicou.

Francisco César adiantou que o objetivo do PS/Açores é que, "no final deste ano, princípio do próximo, ou seja, provavelmente no mês de janeiro, todas as candidaturas às Câmaras Municipais - pode haver uma exceção ou outra -, estejam materializadas em condições de avançar".

No caso da candidatura ao município de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que é atualmente liderado pelo PSD, Francisco César admitiu que "há várias opções internas e externas" e que o PS tem de perceber que é preciso ter a capacidade de escolher o melhor candidato, para poder "ter o melhor resultado".

"E isso não deve ser uma escolha individual do presidente do partido. Deve ser um processo. E o processo deve ser o mais democrático possível, ouvindo as estruturas, a estrutura local, nomeadamente de Ponta Delgada, ouvindo a estrutura de ilha e, naturalmente, ouvindo os órgãos do partido e decidir. Quando for necessário decidir, decidimos", afirmou.

Indicou que o processo de escolha da candidatura para a liderança do município de Ponta Delgada, o maior dos Açores, "está a ser feito, ouvindo todos aqueles que têm opinião para dar, todos aqueles que se propuseram ser candidatos".

"E, se for necessário, se forem esses candidatos que estão em melhores condições, obviamente serão estes os candidatos à Câmara de Ponta Delgada", explicou, garantindo que no PS, "nunca ninguém poderá ser excluído".

E rematou: "Agora, nós temos que perceber é o seguinte: nós escolhemos o melhor candidato para a cidade de Ponta Delgada e para o PS. Nós não escolhemos o melhor candidato para que ele fique satisfeito".

No arquipélago dos Açores, o PS lidera as Câmaras Municipais de Vila Franca do Campo, Lagoa, Povoação, Vila do Porto, Lajes do Pico, Santa Cruz das Flores, Lajes das Flores e Corvo.