“Oposição joga à bisca com valetes”

Miguel Albuquerque usou esta manhã uma linguagem metafórica de jogo de cartas para desvalorizar mas igualmente lançar avisos e alertas aos adversários que neste momento exigem a sua saída do Governo: “Esses partidos andam a jogar à bisca com valetes mas quem tem o ás de trunfo é o povo”.

O governante considera que o momento de crise política “parece uma chalupice política” ou “numa redoma política partidária nada tem a ver com a realidade nem com os interesses da Região”, acentuou as críticas aos que pretendem derrubar o seu executivo.

Por seu turno, sublinha, que está preparado para ir eleições e garante não ter receio de voltar às urnas mesmo que reconheça que também existe instabilidade no seu partido.

Palavras que decorreram à margem de uma visita a um empreendimento habitacional localizado ao sítio da Bemposta, na freguesia de Água de Pena, concelho de Machico.

O investimento é constituído por 36 fogos e resulta da 1ª fase da Oferta Pública, lançada pela IHM, no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência representando um investimento de 6,8 milhões de euros.

Trata-se de uma construção de três edifícios de habitação colectiva. Destes 36 fogos, 18 fracções apresentam tipologia T1, e as restantes 18 são de tipologia T2.

Desde o passado dia 12 e até à próxima segunda-feira, dia 25 de Novembro, encontram-se a decorrer as candidaturas, ao abrigo do Programa de Renda Reduzida, para a atribuição destas 36 habitações já no início do próximo mês de Dezembro. Contudo, estas candidaturas só poderão ser efectuadas pelos agregados familiares com inscrições elegíveis para este concelho, mediante submissão de candidatura na plataforma electrónica da IHM, que poderá ser acedida durante este período, através do endereço www.ihm.pt.

A conclusão de mais um investimento habitacional, segundo Miguel Albuquerque mostra o comprometimento assumido pelo Governo Regional para com as famílias madeirenses, inseridas no mercado de trabalho, que pretendem arrendar um imóvel a preços mais acessíveis, mas que não o conseguem fazer devido aos elevados preços praticados actualmente pelo mercado de arrendamento privado.