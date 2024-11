Aguiar-Branco diz não ser o momento para discutir eleições presidenciais

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, considerou hoje que este "não é o momento para se discutir" eventuais candidaturas às eleições presidenciais e que não irá contribuir para colocar o tema na agenda política.

"Tenho dito várias vezes que devemos seguir, até por respeito pelos portugueses, o calendário eleitoral, e as próximas eleições são autárquicas. É essa a matéria que deve preocupar e estar na agenda política. A seu tempo haverá as questões de natureza presidencial, aliás, isso tem sido dito por todos os putativos candidatos, que não é o momento para se discutir, e eu concordo", afirmou.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência "O Porto da Liberdade", Aguiar-Branco assegurou que não irá contribuir para colocar as presidenciais na agenda política.

Questionado sobre as declarações do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, no seu espaço de comentário na CNN, que o colocou como potencial candidato, Aguiar-Branco reforçou que está focado em cumprir o mandato de presidente da Assembleia da República.

"Não nos devemos distrair com outra [função] porque faremos mal as duas. Estou focado na minha missão de presidente da Assembleia da República, a questão das presidenciais não é tema da agenda neste momento", referiu.

Também questionado sobre as eventuais candidaturas a Belém do socialista António José Seguro e do almirante Gouveia e Melo, Aguiar-Branco escusou-se a comentar.

No domingo, no seu espaço de comentário na CNN, Rui Moreira afirmou que o presidente da Assembleia da República é alguém "respeitado" e com uma visão "mais clara" sobre a política do que António José Seguro.

José Pedro Aguiar-Branco regressou à Assembleia da República, cinco anos depois de o ter deixado, como presidente, mas com mandato de apenas dois anos e meio em virtude de um acordo entre o PSD e o PS, que têm o mesmo elegeram o mesmo número de deputados.

Nas legislativas de 10 de março, foi eleito deputado pela coligação AD (que junta PSD, CDS-PP e PPM) como cabeça de lista por Viana do Castelo.

Além de ministro em dois Governos liderados pelo PSD, foi presidente do grupo parlamentar social-democrata na XI Legislatura e vice-presidente do partido de abril de 2008 a março de 2010, durante a liderança de Manuela Ferreira Leite.