Mulheres Socialistas enalteceram empreendedorismo no feminino na Calheta

As Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) destacaram o empreendedorismo e dedicação de empresárias da Calheta, numa visita alguns projectos liderados por mulheres nesse concelho, apontando que estas mulheres devem ser tidas como exemplos.

As MSM visitaram a '‘Quinta do Conde Torre Bela’, gerida pela arquitecta Catarina Teixeira. Este é um local onde é executado um trabalho na área do turismo rural e da produção agrícola, combinando a tradição com práticas inovadoras, criando um ambiente de desenvolvimento sustentável.

Foi também realizada uma visita ao projecto ‘Azul Desejo Cerâmica’, "uma oportunidade para a dinamizadora Paula Gomes dar a conhecer a criação de peças artesanais que reflectem a cultura e identidade madeirenses".

“Estas mulheres são o exemplo de que, com muita dedicação e perseverança, é possível transformar os sonhos em realidade e concretizar o desejo de independência”, salientou Cátia Vieira Pestana, presidente das MSM.

De acordo com a dirigente da estrutura socialista, este encontro foi muito significativo, no sentido de promover entre estas mulheres a importância de uma rede de mulheres empreendedoras. “Acredito que aqui se lançaram as sementes, quem sabe, parcerias futuras entre estas duas empresas”, disse, salientando que esta iniciativa, que reuniu mulheres da política e do empreendedorismo, “reflecte a crescente valorização e reconhecimento de que as mulheres podem mudar a economia local com inovação e criatividade”.